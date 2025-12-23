Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Тунис — Уганда. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«У него интернационал». Орлов объяснил, за что уважает Семака

«У него интернационал». Орлов объяснил, за что уважает Семака
Комментарии

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов рассказал, за что уважает главного тренера «Зенита» Сергея Семака. Он выделил результаты, которые тренер приносит клубу, а также хорошую атмосферу в многонациональном коллективе.

«Зенит» сделал ставку на Семака после иностранцев. Выиграл шесть сезонов, потом серебро, и сейчас опять в борьбе за первое место. Свой же, доморощенный специалист! Хотя я сам столько замечаний ему делал… Но всё равно я уважаю его прежде всего за результат, который он даёт. У него такой интернационал — как он с ними ладит, управляет ими! У Семака внутри команды нет конфликтов. Последний конфликт был с Дзюбой. Ну и с Глушенковым что-то было, но сейчас уже всё погасло, нет конфликта», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Материалы по теме
Орлов посоветовал «Зениту», какого футболиста купить
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android