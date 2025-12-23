«У него интернационал». Орлов объяснил, за что уважает Семака

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов рассказал, за что уважает главного тренера «Зенита» Сергея Семака. Он выделил результаты, которые тренер приносит клубу, а также хорошую атмосферу в многонациональном коллективе.

«Зенит» сделал ставку на Семака после иностранцев. Выиграл шесть сезонов, потом серебро, и сейчас опять в борьбе за первое место. Свой же, доморощенный специалист! Хотя я сам столько замечаний ему делал… Но всё равно я уважаю его прежде всего за результат, который он даёт. У него такой интернационал — как он с ними ладит, управляет ими! У Семака внутри команды нет конфликтов. Последний конфликт был с Дзюбой. Ну и с Глушенковым что-то было, но сейчас уже всё погасло, нет конфликта», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».