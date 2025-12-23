Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Тунис — Уганда. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Правильно ли поступили в московском «Динамо», оставив Ролана Гусева главным тренером?

Правильно ли поступили в московском «Динамо», оставив Ролана Гусева главным тренером?
Комментарии

Московское «Динамо» утвердило в должности главного тренера первой команды Ролана Гусева. Российский специалист будет руководить бело-голубыми до конца текущего сезона. «Чемпионат» предлагает пройти опрос на тему: «Правильно ли поступили в московском «Динамо», оставив Ролана Гусева главным тренером?»

Бело-голубые ушли на зимний перерыв, занимая 10-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 21 очко по результатам 18 матчей.

Гусев исполнял обязанности главного тренера московского «Динамо» после ухода из клуба Валерия Карпина. В конце прошлого сезона Ролан также был и. о. главного тренера бело-голубых.

Материалы по теме
Официально
«Динамо» утвердило Ролана Гусева в должности главного тренера
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android