Правильно ли поступили в московском «Динамо», оставив Ролана Гусева главным тренером?

Московское «Динамо» утвердило в должности главного тренера первой команды Ролана Гусева. Российский специалист будет руководить бело-голубыми до конца текущего сезона. «Чемпионат» предлагает пройти опрос на тему: «Правильно ли поступили в московском «Динамо», оставив Ролана Гусева главным тренером?»

Бело-голубые ушли на зимний перерыв, занимая 10-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 21 очко по результатам 18 матчей.

Гусев исполнял обязанности главного тренера московского «Динамо» после ухода из клуба Валерия Карпина. В конце прошлого сезона Ролан также был и. о. главного тренера бело-голубых.