Юрий Сёмин: уверен, что Гусев справится в «Динамо»

Известный отечественный специалист Юрий Сёмин отреагировал на полноценное назначение Ролана Гусева на пост главного тренера «Динамо».

«На сегодняшний момент это верное решение. Нужно помогать Гусеву в плане работы. Он опытный, знающий футбол человек, давно работает в тренерской профессии. Ему дали хороший шанс. Сегодня всё зависит от него и результатов команды. Это хорошее решение. Я уверен, что Ролан справится», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Бело-голубые ушли на зимний перерыв, занимая 10-е место в турнирной таблице Мир РПЛ. Команда набрала 21 очко по результатам 18 матчей.