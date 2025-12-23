Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Тунис — Уганда. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юрий Сёмин: уверен, что Гусев справится в «Динамо»

Юрий Сёмин: уверен, что Гусев справится в «Динамо»
Комментарии

Известный отечественный специалист Юрий Сёмин отреагировал на полноценное назначение Ролана Гусева на пост главного тренера «Динамо».

«На сегодняшний момент это верное решение. Нужно помогать Гусеву в плане работы. Он опытный, знающий футбол человек, давно работает в тренерской профессии. Ему дали хороший шанс. Сегодня всё зависит от него и результатов команды. Это хорошее решение. Я уверен, что Ролан справится», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Бело-голубые ушли на зимний перерыв, занимая 10-е место в турнирной таблице Мир РПЛ. Команда набрала 21 очко по результатам 18 матчей.

Материалы по теме
Радимов: по идее, Гусева в «Динамо» уже быть не должно
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android