Андрей Кобелев: Гусеву в «Динамо» дали аванс — нужно попытаться взять Кубок России

Бывший футболист и тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев отреагировал на полноценное назначение Ролана Гусева на пост главного тренера бело-голубых.

«Понятно, что Ролану дали аванс. Он уже был несколько раз исполняющим обязанности главного тренера. Сегодня нужно просто помочь ему хорошо подготовить команду, провести удачно сборы и конец чемпионата. Мы знаем, что в РПЛ «Динамо» уже вряд ли залезет в тройку. Нужно делать акцент на Кубке России. Пока «Динамо» участвует там, нужно попытаться взять трофей», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Бело-голубые ушли на зимний перерыв, занимая 10-е место в турнирной таблице Мир РПЛ. Команда набрала 21 очко по результатам 18 матчей.