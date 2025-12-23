Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Тунис — Уганда. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Марко Арнаутович оценил выступающего за «Црвену Звезду» Наира Тикнизяна

Марко Арнаутович оценил выступающего за «Црвену Звезду» Наира Тикнизяна
Комментарии

Нападающий «Црвены Звезды» Марко Арнаутович оценил выступающего за сербскую команду Наира Тикнизяна по просьбе последнего. Ранее Наир играл за московский «Локомотив».

— Что ты думаешь обо мне?
— Думаю, ты очень-очень хороший парень, у тебя большое сердце. Ты сумасшедший — в хорошем смысле, мне это нравится. Ты профессионал, [который] хочет стать большим игроком. Если говорить о футболе, то у тебя очень хорошие качества, ты круто делаешь беговую работу. Ты очень быстрый, у тебя невероятная левая нога. Правую, думаю, мы можем ещё подтянуть. Мне нравится, что я вижу [в тебе], но я хочу, чтобы ты сделал следующий шаг, который будет для тебя очень важным.

— Спасибо большое, Марко!
— Не проблема, — сказал Арнаутович в видео, опубликованном на YouTube-канале Nobel.

Материалы по теме
«Я тебе устрою». Тикнизян рассказал о конфликте с охранником в «Локомотиве»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android