Марко Арнаутович оценил выступающего за «Црвену Звезду» Наира Тикнизяна

Нападающий «Црвены Звезды» Марко Арнаутович оценил выступающего за сербскую команду Наира Тикнизяна по просьбе последнего. Ранее Наир играл за московский «Локомотив».

— Что ты думаешь обо мне?

— Думаю, ты очень-очень хороший парень, у тебя большое сердце. Ты сумасшедший — в хорошем смысле, мне это нравится. Ты профессионал, [который] хочет стать большим игроком. Если говорить о футболе, то у тебя очень хорошие качества, ты круто делаешь беговую работу. Ты очень быстрый, у тебя невероятная левая нога. Правую, думаю, мы можем ещё подтянуть. Мне нравится, что я вижу [в тебе], но я хочу, чтобы ты сделал следующий шаг, который будет для тебя очень важным.

— Спасибо большое, Марко!

— Не проблема, — сказал Арнаутович в видео, опубликованном на YouTube-канале Nobel.