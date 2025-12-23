Сёмин: Ростов — родина российского футбола, нужно сделать всё, чтобы сохранить футбол там

Известный отечественный тренер Юрий Сёмин отреагировал на новости о финансовых проблемах «Ростова».

«У «Ростова» всегда были долги, но они как-то справлялись с этой ситуацией. Можно сказать, что Ростов — родина российского футбола. Это и природные условия, которые позволяют играть и тренироваться детям круглый год. Великолепный стадион, прекрасная посещаемость. Надо сделать всё, чтобы сохранить футбол в этом регионе. Там очень хорошие болельщики, которые знают футбол, заполняют трибуны и всю жизнь болели за любимую команду. Надо учесть, что это тоже часть. Клуб — определённый символ региона», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.