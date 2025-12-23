Агент Макарова отреагировал на утверждение Гусева главным тренером «Динамо»

Футбольный агент Алексей Бабырь, представляющий интересы игрока «Динамо» Дениса Макарова, отреагировал на полноценное назначение Ролана Гусева на пост главного тренера московского клуба. Ранее Макаров заявил, что покинет команду, если у её руля останется Гусев.

«У Дениса остаётся полгода контракта с «Динамо», и он имеет право контактировать с другими клубами. Сейчас определённое общение ведётся. Если оно дойдёт до какого-то логического конца, в «Динамо» поступит предложение. Нет — Макаров продолжит выполнять контрактные обязательства перед нынешним клубом — поедет на сборы и будет отрабатывать действующий договор и доказывать свою состоятельность. А дальше время покажет», — сообщил Алексей Бабырь корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.