Игорь Черевченко покинет пост тренера «Истиклола» по состоянию здоровья

Генеральный директор «Истиклола» Шахзод Сулаймонов сообщил, что Игорь Черевченко покинет пост тренера команды по состоянию здоровья.

«Игорь Черевченко покинет наш клуб и не будет продлевать соглашение. Причина в здоровье специалиста — со слов Игоря Геннадьевича, ему нужно лечить колено. 26 декабря он официально уходит в отпуск, а 31 декабря заканчивается его контракт, который он продлевать не будет.

Что касается интереса к нему со стороны махачкалинского «Динамо», то предложений нам не поступало, клуб уже может вести переговоры напрямую со специалистом», — приводит слова Сулаймонова Sport24.

Специалист, которому 51 год, возглавлял «Истиклол» с октября 2024 года. За этот период команда дважды завоевала золотые медали чемпионата Таджикистана в 2024 и 2025 годах.