Главная Футбол Новости

Игорь Черевченко покинет пост тренера «Истиклола» по состоянию здоровья

Генеральный директор «Истиклола» Шахзод Сулаймонов сообщил, что Игорь Черевченко покинет пост тренера команды по состоянию здоровья.

«Игорь Черевченко покинет наш клуб и не будет продлевать соглашение. Причина в здоровье специалиста — со слов Игоря Геннадьевича, ему нужно лечить колено. 26 декабря он официально уходит в отпуск, а 31 декабря заканчивается его контракт, который он продлевать не будет.

Что касается интереса к нему со стороны махачкалинского «Динамо», то предложений нам не поступало, клуб уже может вести переговоры напрямую со специалистом», — приводит слова Сулаймонова Sport24.

Специалист, которому 51 год, возглавлял «Истиклол» с октября 2024 года. За этот период команда дважды завоевала золотые медали чемпионата Таджикистана в 2024 и 2025 годах.

