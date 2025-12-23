Рауль Хименес повторил рекорд по реализации пенальти за всю историю АПЛ

Нападающий лондонского «Фулхэма» Рауль Хименес повторил рекорд по реализации пенальти за всю историю английской Премьер-лиги. Форвард реализовал 11 пенальти из 11, повторив достижение экс-полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре. Об этом сообщает Opta в социальной сети X.

Хименесу 34 года, за «дачников» мексиканский нападающий выступает с лета 2023 года. В нынешнем сезоне опытный форвард провёл 20 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Рауля в € 4 млн. Действующий контракт нападающего с «Фулхэмом» рассчитан до июня 2026-го.