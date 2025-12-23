Скидки
Главная Футбол Новости

Защитник Егор Данилкин покидает «Торпедо» по соглашению сторон

Защитник Егор Данилкин покидает московское «Торпедо». Клуб и 30-летний защитник достигли договорённости о расторжении действующего контракта. Данилкин выступал за чёрно-белых с июля 2024 года и провёл 39 матчей в составе команды.

«Егор, благодарим за игру и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — сообщается в официальном телеграм-канале московского клуба.

На данный момент «Торпедо» занимает 15-е место в турнирной таблице Первой лиги после 21 тура, имея в активе 21 очко. От 16-го места, которое находится в зоне вылета, команду отделяет всего одно очко. На 16-м месте с 20 очками расположилась «Уфа».

