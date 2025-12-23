Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Тунис — Уганда. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аршавин ответил, что ему понравилось и что разочаровало в первой части сезона РПЛ

Аршавин ответил, что ему понравилось и что разочаровало в первой части сезона РПЛ
Комментарии

Бывший полузащитник «Зенита», «Кубани» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин ответил, что ему понравилось, что запомнилось и что разочаровало в первой части текущего сезона Мир РПЛ.

— Что больше всего понравилось, запомнилось и что разочаровало?
— Такого разочарования одного какого-то нет, запомнилось выступление «Балтики». И Андрей Викторович Талалаев. Уверенная игра «Краснодара». В плане футбола, может быть, провал «Сочи», что команда набрала игроков, но вообще не понимает, как структурировать [игру]. То есть очень слабое [выступление].

Меня не то что убило, но расстроило и опечалило… Думал, «Махачкалу» обыграют, и включил этот матч. Итог: они без шансов — хотя ничья — проигрывали этот матч. Меня удручает такая ситуация. Вроде и тренер симпатичен мне, и игроки не самые плохие собраны, но вот как это всё выглядит — очень скучно и печально, — сказал Аршавин в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Материалы по теме
Аршавин рассказал, как на его работе в «Зените» отразилось сокращение бюджета клуба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android