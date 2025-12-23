Аршавин ответил, что ему понравилось и что разочаровало в первой части сезона РПЛ

Бывший полузащитник «Зенита», «Кубани» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин ответил, что ему понравилось, что запомнилось и что разочаровало в первой части текущего сезона Мир РПЛ.

— Что больше всего понравилось, запомнилось и что разочаровало?

— Такого разочарования одного какого-то нет, запомнилось выступление «Балтики». И Андрей Викторович Талалаев. Уверенная игра «Краснодара». В плане футбола, может быть, провал «Сочи», что команда набрала игроков, но вообще не понимает, как структурировать [игру]. То есть очень слабое [выступление].

Меня не то что убило, но расстроило и опечалило… Думал, «Махачкалу» обыграют, и включил этот матч. Итог: они без шансов — хотя ничья — проигрывали этот матч. Меня удручает такая ситуация. Вроде и тренер симпатичен мне, и игроки не самые плохие собраны, но вот как это всё выглядит — очень скучно и печально, — сказал Аршавин в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».