Уильям Осула близок к переходу из «Ньюкасла» в «Айнтрахт» — Экрем Конур

Нападающий «Ньюкасла» Уильям Осула может перейти во франкфуртский «Айнтрахт». Немецкий клуб усиливает свою атаку, и сделка может состояться в ближайшее время. 22-летний датский футболист подпишет контракт с «Айнтрахтом» в рамках зимнего трансферного окна. Об этом сообщает журналист и инсайдер Экрем Конур в своём аккаунте в соцсети Х.

Согласно данным источника, «Айнтрахт» возьмёт Осулу в аренду с правом выкупа. Ранее, в летнее трансферное окно немецкий клуб уже вёл переговоры с Осулой, но тогда не удалось достичь соглашения с «Ньюкаслом».

Уильям Осула перешёл в «Ньюкасл» летом 2024 года из «Шеффилд Юнайтед» за € 11 млн. В текущем сезоне он провёл 33 матча за «сорок», забив пять голов и отдав три результативные передачи. Контракт с «Ньюкаслом» у нападающего действует до 2029 года, а его рыночная стоимость по оценке Transfermarkt составляет € 15 млн.