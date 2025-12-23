Орлов — о составе «Зенита»: нет центральных защитников, и все три форварда не годятся!

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов проанализировал состав «Зенита». По его мнению, клубу нужен новый центральный защитник. Также Орлов заявил, что нынешний подбор нападающих не соответствует уровню команды.
«Подбор игроков в «Зените» и правда… Четыре футболиста на место правого вингера — Лусиано, Энрике, Глушенков и Шилов. Даже пять — Жерсон тоже справа играл за свой бывший клуб. Слева в защите — Дуглас Сантос, Вега, Горшков. А вот центральных защитников нет — нет запасного центрального защитника. А ещё: три центральных нападающих — и все не годятся! Надо кого-то искать. Но я думаю, что и так ищут», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».