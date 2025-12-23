Сестра Лионеля Месси получила серьёзные травмы в результате автомобильной аварии в Майами

Младшая сестра нападающего «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси Мария Соль Месси получила тяжёлые травмы в результате автомобильной аварии в Майами. Инцидент произошёл на прошлой неделе после того, как у женщины случился приступ за рулём, из-за чего она потеряла управление и врезалась в стену. Об этом сообщает Nueva Rioja.

В результате дорожно-транспортного происшествия Мария Соль, помимо ожогов, получила переломы двух позвонков, пятки и запястья. Из-за необходимости длительной реабилитации женщина вынуждена была отложить свадьбу с Хулианом Арельяно, тренером «Интер Майами», которая должна была пройти 3 января.

Мария Соль Месси после лечения в США была доставлена в родной Росарио (Аргентина) для прохождения реабилитации. Жених Марии Соль, Хулиан Арельяно, является тренером команды U19 «Интер Майами» и знаком с семьёй Месси 12 лет. Лионель Месси является восьмикратным обладателем «Золотого мяча» и капитаном клуба «Интер Майами», который по итогам минувшего сезона впервые стал победителем МЛС.