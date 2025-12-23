Сергей Силкин: назначение Гусева — оптимальный вариант для «Динамо»

Российский специалист Сергей Силкин прокомментировал утверждение Ролана Гусева главным тренером «Динамо» до конца этого сезона.

«Заслужил Гусев шанс или нет, решать руководству «Динамо». Он уже был в команде, и ему предоставляется шанс исправить то, что не получилось. Сейчас перерыв — у него есть возможность. Думаю, это назначение — оптимальный вариант для «Динамо». Ничего страшного, что «Динамо» ушло на перерыв на 10-м месте. Какая разница, 10-е или шестое? Пока руководство решило выходить из ситуации таким образом. Только время покажет, сможет ли Гусев всё наладить», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.