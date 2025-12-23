Скидки
Тунис — Уганда. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Сергей Силкин: назначение Гусева — оптимальный вариант для «Динамо»

Комментарии

Российский специалист Сергей Силкин прокомментировал утверждение Ролана Гусева главным тренером «Динамо» до конца этого сезона.

«Заслужил Гусев шанс или нет, решать руководству «Динамо». Он уже был в команде, и ему предоставляется шанс исправить то, что не получилось. Сейчас перерыв — у него есть возможность. Думаю, это назначение — оптимальный вариант для «Динамо». Ничего страшного, что «Динамо» ушло на перерыв на 10-м месте. Какая разница, 10-е или шестое? Пока руководство решило выходить из ситуации таким образом. Только время покажет, сможет ли Гусев всё наладить», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

