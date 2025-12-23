Скидки
В РФС отреагировали на информацию о новых допросах судей в рамках «дела «Торпедо»

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев прокомментировал новости о новых допросах арбитров в рамках расследования по делу о подкупе судей руководителями московского «Торпедо». Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что несколько судей сознались в получении денег от «Торпедо». Однако они отрицают, что влияли на исход матчей за деньги.

«Появившаяся сегодня в медиа информация касается уголовного дела в отношении руководства «Торпедо», в рамках которого различные судьи вызываются для участия в процессуальных действиях. Пока идут следственные действия, необходимо соблюдать их тайну. В свою очередь, мы следим за ситуацией и готовы к сотрудничеству с уполномоченными органами по этому вопросу», — сообщил Каманцев корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Судью Егора Егорова задержали по делу «Торпедо» — источник
