ФНС заблокировала 11 банковских счетов «Ростова»

Федеральная налоговая служба приостановила денежные операции по 11 счетам футбольного клуба «Ростов». Об этом сообщается на официальном сайте ФНС. По данным источника, по состоянию на август у «Ростова» была задолженность по пеням в размере 2,8 млн рублей.

Ранее сообщалось, что ростовчане рискуют не доиграть текущий сезон из‑за долгов в несколько миллиардов рублей.

На зимний перерыв «Ростов» ушёл, занимая 11-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 21 очко по результатам 18 проведённых игр. В следующем матче внутреннего первенства жёлто-синие сыграют с «Краснодаром» на выезде.