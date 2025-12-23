Скидки
Гендиректор «Ростова» Гончаров: счета клуба будут разблокированы до конца года

Комментарии

Генеральный директор «Ростова» Игорь Гончаров сообщил, что в течение недели операции по счетам клуба будут разблокированы. 22 декабря Федеральная налоговая служба приостановила операции по 11 счетам футбольного клуба «Ростов» из-за неуплаты налогов, сборов, пеней или штрафов. По данным ФНС, в августе у клуба числилась задолженность по пеням на сумму около € 2,8 млн.

«Есть задолженность по налогам и сборам. До конца года счета будут разблокированы. Идёт переговорный процесс с налоговой инспекцией, мы пришли к общему знаменателю. В ближайшее время долг погасим», — приводит слова Гончарова «РБ Спорт».

В текущем сезоне чемпионата России «Ростов» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко после 18 туров. В прошлом сезоне подопечные Джонатана Альбы стали серебряными призёрами FONBET Кубка России.

