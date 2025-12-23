Тренер «Ливерпуля» Арне Слот раскрыл, на какой срок выбыл сломавший ногу Александер Исак

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот рассказал, на какой срок выбыл нападающий его команды Александер Исак. Шведский форвард получил травму голеностопа, которая включает перелом малоберцовой кости, в матче 17-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (2:1). В этой встрече Исак отметился забитым мячом.
«Он выбыл надолго, на пару месяцев. Огромное разочарование и для него, и для нас. На мой взгляд, это был безрассудный подкат. Я [ранее] много говорил о фоле Хави Симонса против Вирджила ван Дейка, за который его удалили, но, думаю, это нарушение было непреднамеренным. Полагаю, от такого фола сложно получить травму. В ситуации с ван де Веном, если ты сделаешь такой подкат 10 раз, то в 10 случаях вероятность получения футболистом серьёзной травмы крайне и крайне высока», – приводит слова Слота Sky Sports.
