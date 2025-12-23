Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Тунис — Уганда. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Динамо» определили задачу перед Роланом Гусевым

В «Динамо» определили задачу перед Роланом Гусевым
Комментарии

Председатель консультативного совета и член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин рассказал, какая задача стоит перед главным тренером бело-голубых Роланом Гусевым на остаток этого сезона. Ранее «Динамо» утвердило Гусева в должности главного тренера до завершения текущей кампании.

«Только что до конца сезона главным тренером «Динамо» мы назначили Ролана Гусева. Задача, но он и сам её озвучил недавно, — взятие Кубка. И, конечно, нужно подниматься выше и выше в чемпионате. Шансы для этого есть. Ролана я знаю с 18 лет. Воспитанник «Динамо», играл при Газзаеве очень здорово, потом в ЦСКА, за сборную страны, брал Кубок УЕФА. Вы знаете, он у нас в прошлом году уже примерялся к посту главного тренера.

И в этом году четыре матча провёл, они были разными, но со «Спартаком», кстати, был неплохой. Поэтому мы рассчитываем, что наш воспитанник сумеет вместе с нами сделать всё, чтобы «Динамо» выполнило те задачи, о которых я говорю», — приводит слова Степашина «КП Спорт».

Материалы по теме
Официально
«Динамо» утвердило Ролана Гусева в должности главного тренера
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android