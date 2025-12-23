Тошич: Челестини здорово раскрыл Кругового. Это показывает уровень и качество тренера

Бывший игрок ЦСКА и сборной Сербии Зоран Тошич прокомментировал игру Данила Кругового. Тошич отметил, что решение о смене позиции футболиста свидетельствует о высоком уровне тренера красно-синих Фабио Челестини.

«Челестини здорово раскрыл Кругового. Раньше он играл левого защитника, а сейчас правого вингера. Не самое обычное решение, но оно дало результат. Круговой хорошо себя проявляет в новой роли. И в этом как раз заслуга Челестини. Это показывает качество тренера. Он увидел этот потенциал у Дани. И можно сказать, раскрыл его совершенно по-новому. Помните, была же ещё история у Гарета Бэйла — он тоже начинал левым защитником, а потом всю карьеру уже играл правым нападающим. Также получилось и у Кругового. Он хорошо играет в атаке, мы все в этом убедились, поэтому почему бы его не использовать впереди. Так что повторюсь, такие решения показывают уровень и качество тренера», — приводит слова Тошича Legalbet.

В текущем сезоне Круговой провёл 27 матчей за ЦСКА во всех турнирах, забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Контракт 27-летнего футболиста с армейцами рассчитан до июля 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает Кругового в € 5 млн.