В РФС подтвердили запрет «Балтике» на регистрацию новых футболистов

Роман Дьяков, директор департамента регистрации, лицензирования и контроля деятельности субъектов футбола РФС, подтвердил запрет калининградской «Балтике» на регистрацию новых футболистов. Ранее о запрете сообщал инсайдер Иван Карпов.

«Запрет на регистрацию новых игроков был наложен на «Балтику» ещё 13 ноября. Это обеспечительная мера, выданная за нарушение, выявленное при финансовом контроле, а именно – задолженность. Как только клуб эту задолженность погашает и у него есть соответствующие свидетельства, он пишет заявку на снятие данной санкции. Эксперт по финансовым вопросам рассматривает документы и вносит предложение о снятии запрета», — сообщил Дьяков корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

