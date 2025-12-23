Гендиректор «Ростова» Гончаров: долги клуба около 1,5 млрд рублей, но они скоро снизятся

Генеральный директор «Ростова» Игорь Гончаров сообщил, что общая задолженность клуба составляет около 1,5 млрд рублей. Гончаров отметил, что в ближайшие три месяца сумма значительно уменьшится благодаря реструктуризации долга. Ранее журналист Иван Карпов утверждал, что задолженность клуба достигла 5 млрд, что может привести к невозможности завершения текущего сезона и к проблемам с лицензией на следующий розыгрыш РПЛ.

— Нет таких долгов. Их просто в нашей природе не существует и никогда в финансово-хозяйственной деятельности не было.

— Судя по отчётности РФС, долг «Ростова» год назад был 1,5 млрд рублей.

— Сейчас так и есть. Задолженность крутится вокруг этой цифры. Причём сейчас речь идёт о том, что принята дорожная карта по реструктуризации долгов. Каким образом — пока не могу говорить. Но в ближайшие три месяца всё это документально будет подтверждено, процедура завершится. В результате задолженность резко снизится.

— Получается, у клуба глобальных проблем нет?

— Всё хорошо. Очень много работы проделано, мы двигаемся в нужном направлении. Более того, я разговаривал с представителями Российского футбольного союза, ещё раз подтвердив все наши намерения. Рассказал о дорожной карте, которая у нас есть. Так что мы двигаемся в правильном направлении, чтобы получить лицензию весной будущего года, — приводит слова Гончарова «РБ Спорт».

В текущем сезоне чемпионата России «Ростов» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко в 18 турах. В прошлом сезоне команда под руководством Джонатана Альбы стала серебряным призёром FONBET Кубка России.