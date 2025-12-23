Скидки
Тунис — Уганда. Прямая трансляция
Ролан Гусев выступил с заявлением после утверждения на пост главного тренера «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев выступил с заявлением после своего назначения. Ранее он занимал пост и. о. главного тренера бело-голубых, а сегодня, 23 декабря, был утверждён в должности на полноценной основе.

«Для меня большая честь — возглавить родной клуб, где я когда-то делал первые шаги в футболе. Понимаю всю ответственность и ожидания наших болельщиков и руководства. «Динамо» — великий клуб, который всегда должен бороться за самые высокие места. Зимой будем усердно работать, чтобы как следует подготовиться ко второй части сезона.

Хотел бы отдельно поздравить наших болельщиков с наступающими праздниками и пожелать им встретить Новый год с самыми близкими людьми. А мы, в свою очередь, сделаем всё от нас возможное, чтобы в новом году радовать их как можно чаще», — цитирует Гусева пресс-служба «Динамо».

