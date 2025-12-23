Скидки
Тунис — Уганда. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Футбол Новости

Агент Баринова заявил, что ЦСКА открыл переговоры с «Локомотивом» о переходе хавбека зимой

Агент Баринова заявил, что ЦСКА открыл переговоры с «Локомотивом» о переходе хавбека зимой
Комментарии

Футбольный агент Владимир Кузьмичёв, являющийся представителем полузащитника и капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова, заявил, что ЦСКА вступил в переговоры с железнодорожниками о переходе хавбека в зимнее трансферное окно.

— Баринов переходит в ЦСКА?
— На сегодняшний день клубы в переговорах.

— Ну, я так понимаю, что не надо переговариваться, чтобы он перешёл 1 июля в ЦСКА?
— Это второй вопрос. Мы сейчас говорим про зимний трансфер. Клубы вступили в переговоры, уже обмениваются документами, соответственно, надо чуть-чуть подождать.

— Всё, мы подождём. Ну, значит, движение есть?
— Клубы в диалоге. Всё, — заявил Кузьмичёв в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

