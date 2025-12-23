Булыкин: сезон для «Динамо» потерян, но Гусев может принести хороший результат

Известный российский экс-футболист Дмитрий Булыкин отреагировал на полноценное назначение Ролана Гусева на пост главного тренера «Динамо».

«Не был удивлён назначением Гусева в «Динамо». Но считаю, что это логично. Если не нашли тренера, который подходил по критериям, то надо дать шанс молодым и своим тренерам. Посмотреть, что из этого получится. Потому что всё равно сезон потерян, а так Ролан может себя показать и, может быть, принести хороший результат, порадовать руководство и болельщиков «Динамо».

Конечно, Гусев постарается исправить ситуацию. А исправит или нет, мы увидим уже весной. Это будет самое важное время. Посмотрим, как у него получится. А учитывая, что он уже два года в команде, знает футболистов, что и как нужно делать, то всё возможно», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.