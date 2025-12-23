Скидки
Тунис — Уганда. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Сёрлот может покинуть «Атлетико» зимой, игрок интересен турецкому клубу — beIN Sports

Комментарии

Нападающий мадридского «Атлетико» Александр Сёрлот может покинуть клуб в зимнее трансферное окно. Интерес к норвежцу проявляет «Фенербахче». Сёрлот открыт для перехода в турецкий клуб и запросил годовой оклад в размере € 12 млн. Об этом сообщает beIN Sports.

У форварда сложные отношения с тренером «Атлетико» Диего Симеоне из-за недостатка игровой практики. Сёрлот уже попросил своих агентов найти ему новую команду.

В текущем сезоне 30-летний нападающий сыграл в 22 матчах во всех турнирах, забил пять голов и сделал одну результативную передачу. Ранее сообщалось о возможном интересе к игроку со стороны клубов английской Премьер-лиги, которые хотели подписать его ещё прошлым летом.

По данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет € 20 млн.

