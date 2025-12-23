Скидки
Булыкин: жалко, если такой клуб, как «Ростов», пропадёт из РПЛ

Известный российский экс-футболист Дмитрий Булыкин отреагировал на новости о финансовых проблемах «Ростова». Ранее в СМИ появились новости, что у южного клуба есть серьёзные долги, из-за которых команда может развалиться, не доиграв до конца даже нынешний сезон Мир Российской Премьер-Лиги.

«Ничего не слышал по новостям о «Ростове». Давно знаю, что у команды ситуация не очень и есть долги. Конечно, жалко, если такой клуб пропадёт из РПЛ. Но хочется, чтобы этот регион представляла команда в высшей лиге», — сказал Дмитрий Булыкин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

