Тикнизян: у каждого уважающего себя армянина должен быть паспорт США

Армянский защитник «Црвены Звезды» Наир Тикнизян рассказал, что получил паспорт гражданина США. Отметим, Тикнизян также обладает гражданством Армении, России и Сербии.

— Только что, так неожиданно, по доброте душевной тебе дают паспорт США. Он четвёртый. Как прокомментируешь? Зачем тебе паспорт США?

— Потому что у каждого уважающего себя армянина должен быть паспорт США (смеётся).

— Понял, понял.

— Майами — столица Армении, — сказал Тикнизян в интервью, опубликованном на YouTube-канале Nobel.

Ранее Наир Тикнизян выступал за московский «Локомотив». Игроком железнодорожников он был с 2021 по 2025 год.