«Монако» прекращает сотрудничество с Ансу Фати, испанец вернётся в «Барселону»

Футбольный клуб «Монако» принял решение не продлевать аренду испанского вингера Ансу Фати. Молодой футболист, скорее всего, вернётся в «Барселону» после завершения срока аренды. Основной причиной такого решения стали постоянные травмы игрока, что стало ключевым фактором в отказе «Монако» от его услуг. Об этом сообщает Dailysports со ссылкой на журналиста Ромена Молину, работающего с BBC и The New York Times.

По информации источника, судьба Фати в «Монако» фактически решена. В клубе решили не оставлять 23-летнего испанца в своих рядах, учитывая его склонность к травмам и высокие требования по контракту. Эти обстоятельства развеяли надежды на постоянный переход из «Барселоны» в «Монако».

Ансу Фати был арендован «Монако» прошлым летом на срок одного года. За время пребывания в клубе он провёл 14 матчей и забил шесть голов. Однако в декабре этого года он получил травму подколенного сухожилия, от которой до сих пор восстанавливается. Сроки его возвращения на поле остаются неопределёнными.