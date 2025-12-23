Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков отреагировал на сравнения с Матвеем Кисляком

Хавбек «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков ответил, как он реагирует на сравнения с полузащитником ЦСКА Матвеем Кисляком. В текущем сезоне 20-летний Батраков провёл 22 матча за железнодорожников. Он забил 14 голов и отдал пять голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 25 млн.

— Тебя часто сравнивают с Матвеем Кисляком. Как реагируешь на это?

— Я не обращаю внимания на разговоры в СМИ. Не знаю, как можно сравнивать нас, учитывая разные позиции. Наверное, со Сперцяном у нас схожее амплуа. Но сравнения с Кисляком — это просто инфоповод для всех.

А отношения с Матвеем у нас хорошие. Пересекаемся, общаемся. Он классный парень, это многие знают. Как футболисту желаю ему только удачи, — приводят слова Батракова «Известия».