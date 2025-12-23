Скидки
«Милан» подписал черногорского нападающего из «Партизана» — Романо

«Милан» подписал черногорского нападающего из «Партизана» — Романо
Комментарии

Футбольный клуб «Милан» подписал 18-летнего черногорского нападающего Андрея Костича из белградского «Партизана». Сделка близится к официальному завершению. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём аккаунте в соцсети Х.

«Милан» ведёт активные переговоры с «Партизаном», и ожидается, что Костич вскоре станет частью команды. По данным источника, ему предложен долгосрочный контракт, а белградский клуб получит около € 5 млн плюс бонусы за трансфер.

Андрей Костич перешёл в «Партизан» прошлым летом из черногорского клуба «Будучность» за € 900 тыс. В текущем сезоне он провёл 27 матчей за белградский клуб, забив девять голов. Действующий контракт Костича с «Партизаном» рассчитан до 2030 года. Его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет € 3 млн.

