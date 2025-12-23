Куратор «Динамо» Юрий Соловьёв давал задание Желько Бувачу договориться со Шварцем

Экс-глава совета директоров «Динамо», а ныне куратор московского клуба Юрий Соловьёв давал задание спортивному директору Желько Бувачу вернуть в команду Сандро Шварца. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Бувач провёл переговоры со Шварцем, но договориться не получилось. Провал в переговорах со Шварцем стал одной из причин назначения Ролана Гусева главным тренером до конца сезона. Сандро возглавлял бело-голубых с 2020 по 2022 год.

«Динамо» ушло на зимний перерыв, занимая 10-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 21 очко по результатам 18 матчей.