Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Тунис — Уганда. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Орлов считает, что «Зениту» нужно омолодить состав

Орлов считает, что «Зениту» нужно омолодить состав
Комментарии

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказал мнение, что «Зениту» необходимо омолодить состав.

«Надо обновлять команду. Всё-таки футболисты не молодеют. А свежая кровь в спорте — это обязательно. Это образное выражение — «свежая кровь». Речь о молодых людях. Они задорные, это новая энергетика. Все говорят: Михайлов, Васильев… Но они не резкие. Шилов интереснее, но он получил травму.

Когда был советский футбол, было правило: ко второму кругу появилась группа молодых, два-три человека. Вот так работали тренеры. Поднимать игроков — это тренерская работа», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Материалы по теме
Орлов посоветовал «Зениту», какого футболиста купить
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android