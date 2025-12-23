Орлов считает, что «Зениту» нужно омолодить состав

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказал мнение, что «Зениту» необходимо омолодить состав.

«Надо обновлять команду. Всё-таки футболисты не молодеют. А свежая кровь в спорте — это обязательно. Это образное выражение — «свежая кровь». Речь о молодых людях. Они задорные, это новая энергетика. Все говорят: Михайлов, Васильев… Но они не резкие. Шилов интереснее, но он получил травму.

Когда был советский футбол, было правило: ко второму кругу появилась группа молодых, два-три человека. Вот так работали тренеры. Поднимать игроков — это тренерская работа», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».