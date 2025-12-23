Скидки
«До последнего укуса». Андрей Талалаев сделал амбициозное заявление

«До последнего укуса». Андрей Талалаев сделал амбициозное заявление
Комментарии

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев сделал амбициозное заявление по поводу турнирных задач калининградской команды. Специалист заявил, что «Балтика» будет бороться за чемпионский титул на пределе возможностей.

«Уверен, что и мы поборемся, поучаствуем в борьбе за чемпионство. Мы не отказываемся от неё и будем грызться до последнего укуса, во все зубы, которые у нас есть», — приводит слова Андрея Талалаева интернет-портал «Спорт-экспресс».

На данный момент после 18 туров «Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет пять очков.

