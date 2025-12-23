Нигматуллин объяснил, почему у Валерия Карпина ничего не получилось в «Динамо»

Бывший российский вратарь Руслан Нигматуллин объяснил, почему у Валерия Карпина не получилось проявить себя в должности главного тренера московского «Динамо». Бело-голубых Карпин покинул в ноябре этого года.

«Я сожалею, что в «Динамо» не получилось достичь успеха. Но он принял правильное решение — сосредоточиться на сборной. Думаю, шансы проявить себя в клубе ещё появятся. В «Динамо» был комплекс причин, почему не получилось. Если бы у клуба получалось на протяжении последних 20 лет, а тут Карпин пришёл — и перестало получаться, были бы вопросики.

Но здесь, казалось бы, всё есть для достижения успеха: и футболисты хорошие, и материальная база, и стадион. Но где-то система даёт серьёзный сбой. Думаю, Георгиевич понял, что ничего не сможет сделать. Психологическое давление нарастало и нарастало. Сейчас зачастую даже не пресса, а блогеры владеют силой, которая может позволить поднять восстание против тренера», — приводит слова Нигматуллина «РИА Новости Спорт».