Вингер «Спартака» Бонгонда забил первый гол сборной ДР Конго на Кубке африканских наций

В эти минуты проходит матч 1-го тура Кубка африканских наций, в рамках которого встречаются сборные ДР Конго и Бенина. Счёт во встрече был открыт на 16-й минуте игры. Автором гола в составе конголезской национальной команды стал вингер московского «Спартака» Тео Бонгонда. Он вышел на поле в стартовом составе.

Вчера, 22 декабря, Египет обыграл Зимбабве (2:1), команда ЮАР взяла верх над Анголой (2:1), а Мали и Замбия сыграли вничью (1:1).

Кубок Африки 2025 года проходит в Марокко. В соревновании принимают участие 24 национальные команды, разделённые на шесть групп. Турнир продлится до 18 января. Действующим победителем Кубка Африки является сборная Кот-д'Ивуара.