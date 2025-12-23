Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Тунис — Уганда. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Барселоны» и «ПСЖ» Рафинья Алькантара завершил карьеру в 32 года

Экс-игрок «Барселоны» и «ПСЖ» Рафинья Алькантара завершил карьеру в 32 года
Комментарии

Бразильский полузащитник Рафинья Алькантара объявил о завершении своей профессиональной карьеры. В 32 года бывший игрок «Барселоны», «Интера» и «ПСЖ» принял решение повесить бутсы на гвоздь. Последним клубом в карьере Алькантары стал катарский «Аль-Араби», куда он перешёл в 2022 году после ухода из «ПСЖ».

За время своей карьеры футболист провёл 358 матчей, в которых забил 51 гол и отдал 52 результативные передачи. В его активе также значатся значимые трофеи: титул Лиги чемпионов и Суперкубок УЕФА, завоёванные в составе «Барселоны», а также золотая олимпийская медаль, полученная в 2016 году.

Рафинья выступал за такие клубы, как «Барселона», «Сельта», «Интер», «ПСЖ», «Реал Сосьедад» и «Аль-Араби».

Материалы по теме
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android