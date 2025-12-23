Экс-игрок «Барселоны» и «ПСЖ» Рафинья Алькантара завершил карьеру в 32 года

Бразильский полузащитник Рафинья Алькантара объявил о завершении своей профессиональной карьеры. В 32 года бывший игрок «Барселоны», «Интера» и «ПСЖ» принял решение повесить бутсы на гвоздь. Последним клубом в карьере Алькантары стал катарский «Аль-Араби», куда он перешёл в 2022 году после ухода из «ПСЖ».

За время своей карьеры футболист провёл 358 матчей, в которых забил 51 гол и отдал 52 результативные передачи. В его активе также значатся значимые трофеи: титул Лиги чемпионов и Суперкубок УЕФА, завоёванные в составе «Барселоны», а также золотая олимпийская медаль, полученная в 2016 году.

Рафинья выступал за такие клубы, как «Барселона», «Сельта», «Интер», «ПСЖ», «Реал Сосьедад» и «Аль-Араби».