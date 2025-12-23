Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Тунис — Уганда. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Аршавин раскрыл, почему ему нравится Валерий Карпин

Андрей Аршавин раскрыл, почему ему нравится Валерий Карпин
Комментарии

Бывший полузащитник «Зенита», «Кубани» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин рассказал, почему ему симпатичен главный тренер сборной России Валерий Карпин. Ранее Карпин работал в московском «Динамо».

«Давай вернёмся к тому, почему мне Карпин нравится. Когда он пришёл в «Ростов», он играл в пять защитников, защитный футбол. Потом это всё стало выстраиваться, четыре защитника, агрессивный футбол. Мне нравится, как он общается с той же прессой, как объясняет свои поступки. То есть это футбольный человек.

Я знаю многих ребят-футболистов, которые о нём [хорошо] отзываются. Они хотят за него играть, им нравится тренерский процесс», — сказал Аршавин в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Материалы по теме
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android