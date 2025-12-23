Андрей Аршавин раскрыл, почему ему нравится Валерий Карпин

Бывший полузащитник «Зенита», «Кубани» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин рассказал, почему ему симпатичен главный тренер сборной России Валерий Карпин. Ранее Карпин работал в московском «Динамо».

«Давай вернёмся к тому, почему мне Карпин нравится. Когда он пришёл в «Ростов», он играл в пять защитников, защитный футбол. Потом это всё стало выстраиваться, четыре защитника, агрессивный футбол. Мне нравится, как он общается с той же прессой, как объясняет свои поступки. То есть это футбольный человек.

Я знаю многих ребят-футболистов, которые о нём [хорошо] отзываются. Они хотят за него играть, им нравится тренерский процесс», — сказал Аршавин в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».