Гендиректор «Динамо» Мх Газизов — о Михаиле Щетинине: очень хороший российский футболист

Гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал возможный переход полузащитника Михаила Щетинина в команду из Дагестана. Он отметил, что 20-летний футболист привлекает внимание нескольких клубов. Ранее в СМИ сообщали, что Щетинин может перейти в «Пари НН» или «Динамо» Мх, если не останется в «Локомотиве». В первой части сезона-2025/2026 полузащитник выступал за дзержинский «Арсенал».

«Михаил Щетинин — очень хороший российский футболист. Естественно, он интересен многим клубам. Не хотел бы говорить, интересуемся ли мы этим игроком или нет. Давно заявили, что приоритет махачкалинского «Динамо» — подписание российских футболистов. Если кто-то из легионеров покинет клуб, мы будем искать иностранца на его место. Но в футболе что-то загадывать — это себя не уважать», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

Согласно данным портала Transfermarkt стоимость Михаила Щетинина составляет € 400 тыс. За дзержинский «Арсенал» он провёл 14 матчей и сделал одну результативную передачу.