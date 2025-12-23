Батраков ответил, сколько времени ему нужно, чтобы окрепнуть и уехать в европейский клуб

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков ответил, сколько времени ему нужно, чтобы окрепнуть и уехать в европейский клуб. В текущем сезоне 20-летний Батраков провёл 22 матча за железнодорожников. Он забил 14 голов и отдал пять голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 25 млн.

— Аршавина недавно спросили, что он думает про твой возможный переход в «Интер», «Ювентус» или «Атлетико». На что он ответил: «В эти команды не надо идти. Ему надо в играющую команду — «Барселону» или «Реал». У кого ещё играющий стиль? В ПСЖ…» Что ответишь?

— Приятно, что Аршавин такого мнения обо мне, верит, что могу заиграть в таких командах. Всё-таки Андрей Сергеевич — легенда не только для российского футбола, а во всём мире известный игрок. Но как будет на самом деле, никто не знает. Поэтому я никогда не загадываю. Всё в жизни меняется очень быстро. Как будет — так будет.

— Как чувствуешь, сколько времени тебе нужно, чтобы окрепнуть и уехать?

— Не знаю (улыбается), — приводят слова Батракова «Известия».