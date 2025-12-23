Агент Хусанова: для Абдукодира этот год можно оценивать как очень хороший

Агент игрока «Манчестер Сити» Абдукодира Хусанова Гайрат Хасбиуллин подвёл итоги 2025 года для своего клиента.
«Для Абдукодира этот год можно оценивать как очень хороший: он совершил скачок из чемпионата Франции в АПЛ. Игрок закрепился в составе «Манчестера», вышел со сборной Узбекистана на чемпионат мира. Сейчас он получает игровое время, что для молодого игрока очень важно», — приводит слова Хасбиуллина «Советский спорт».
Хусанов присоединился к «Манчестер Сити» в январе 2025 года, подписав контракт до 2029 года. Он стал первым узбекским футболистом в истории клуба и английской Премьер-лиги. По информации, сумма трансфера составила € 40 млн без учёта бонусов.