«Все остальные заняты». В «Динамо» объяснили, почему выбрали тренером Ролана Гусева

«Все остальные заняты». В «Динамо» объяснили, почему выбрали тренером Ролана Гусева
Председатель консультативного совета и член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин рассказал, почему было принято решение утвердить в роли главного тренера первой команды Ролана Гусева. Российский специалист будет возглавлять бело-голубых до конца текущего сезона.

— Почему вы остановились на Гусеве?
— Карпин ушёл. Все остальные, что называется, заняты. Это свой человек, проверенный. Он при Карпине был старшим помощником, по сути дела, знает команду, знает футбол.

Наш воспитанник достаточно молодой, надо дать шанс. Мы же везде говорим: «Дайте шанс отечественным футболистам и отечественным тренерам». Вот мы и даём, — приводит слова Степашина «КП Спорт».

