Главная Футбол Новости

«Спартак» продлил контракты с Кулиш и Иванушей

«Спартак» продлил контракты с Кулиш и Иванушей
Комментарии

Московский «Спартак» на своём официальном сайте объявил о двух пролонгациях контракта в женской команде. Так, соглашения с ЖФК «Спартак» продлили полузащитница Лара Ивануша и защитница Лидия Кулиш.

На счету уроженки Словении Лары Ивануши 26 матчей в составе женской команды красно-белых. Она забила восемь голов и стала чемпионкой России в 2025 году.

Уроженка Боснии и Герцеговины Лидия Кулиш пополнила состав команды в январе 2025 года и провела за ЖФК «Спартак» 23 матча, отметившись одним голом и двумя результативными передачами.

Напомним, женская команда «Спартака» стала чемпионом Суперлиги-2025. Сейчас в российском женском футболе межсезонье.

