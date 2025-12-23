Экс-футболист «Локомотива» Куликов может вернуться в РПЛ

Полузащитник «Пюника» Даниил Куликов, ранее выступавший за «Локомотив», может вернуться в Мир Российскую Премьер-Лигу. Об этом сообщил агент футболиста Владимир Кузьмичев. По словам менеджера, к Куликову есть интерес от нескольких российских клубов, однако всё на уровне разговоров.

«Есть вероятность, что Куликов вернётся в Россию. К нему есть интерес от российских клубов. Но на сегодняшний день конкретики нет. Мы разговариваем как с клубами РПЛ, так и ФНЛ», — сказал Кузьмичёв Metaratings.ru.

Напомним, Куликов — воспитанник академии «Локомотива». За взрослую команду железнодорожников хавбек провёл 89 матчей, отметившись четырьмя результативными передачами.