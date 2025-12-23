Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Тунис — Уганда. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-футболист «Локомотива» Куликов может вернуться в РПЛ

Экс-футболист «Локомотива» Куликов может вернуться в РПЛ
Комментарии

Полузащитник «Пюника» Даниил Куликов, ранее выступавший за «Локомотив», может вернуться в Мир Российскую Премьер-Лигу. Об этом сообщил агент футболиста Владимир Кузьмичев. По словам менеджера, к Куликову есть интерес от нескольких российских клубов, однако всё на уровне разговоров.

«Есть вероятность, что Куликов вернётся в Россию. К нему есть интерес от российских клубов. Но на сегодняшний день конкретики нет. Мы разговариваем как с клубами РПЛ, так и ФНЛ», — сказал Кузьмичёв Metaratings.ru.

Напомним, Куликов — воспитанник академии «Локомотива». За взрослую команду железнодорожников хавбек провёл 89 матчей, отметившись четырьмя результативными передачами.

Материалы по теме
Аршавин ответил, что ему понравилось и что разочаровало в первой части сезона РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android