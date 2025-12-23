Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Тунис — Уганда. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агенты предложили «Барселоне» двух защитников из АПЛ — Sport.es

Агенты предложили «Барселоне» двух защитников из АПЛ — Sport.es
Комментарии

Несколько посредников и агентов предложили «Барселоне» варианты с подписанием двух защитников из английской Премьер-лиги: Натана Аке («Манчестер Сити») и Акселя Дисаси («Челси»). Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, Аке хотел бы получать больше игровой практики в преддверии чемпионата мира 2026 года. «Горожане» готовы к уходу футболиста, однако хотели бы, чтобы он стал частью сделки по покупке другого футболиста. На текущий момент переход Аке в «Барселону» видится трудноосуществимым.

Интерес к Дисаси проявляет «Милан», однако защитник «Челси» готов подождать, появится ли у него вариант с переходом в стан сине-гранатовых.

Материалы по теме
Экс-игрок «Барселоны» и «ПСЖ» Рафинья Алькантара завершил карьеру в 32 года
Материалы по теме
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android