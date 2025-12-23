Агенты предложили «Барселоне» двух защитников из АПЛ — Sport.es

Несколько посредников и агентов предложили «Барселоне» варианты с подписанием двух защитников из английской Премьер-лиги: Натана Аке («Манчестер Сити») и Акселя Дисаси («Челси»). Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, Аке хотел бы получать больше игровой практики в преддверии чемпионата мира 2026 года. «Горожане» готовы к уходу футболиста, однако хотели бы, чтобы он стал частью сделки по покупке другого футболиста. На текущий момент переход Аке в «Барселону» видится трудноосуществимым.

Интерес к Дисаси проявляет «Милан», однако защитник «Челси» готов подождать, появится ли у него вариант с переходом в стан сине-гранатовых.

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: