Тунис — Уганда. Прямая трансляция
Дмитрий Комбаров оценил нынешний состав «Спартака», выделив двух игроков

Комментарии

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров высказался о нынешнем составе красно-белых в контексте борьбы за титулы в текущем сезоне, выделив некоторых футболистов московской команды.

— Состав «Спартака» способен конкурировать с «Зенитом» и «Краснодаром»?
— Конечно, способен. По составу те игроки, которые есть, должны бороться за самые высокие места.

— Кто именно вам нравится в текущем составе?
— По последним играм выделил бы Солари. Мне нравится и Дмитриев, хорошо играл и обострял. Отметил бы его, — приводит слова Комбарова «Матч ТВ».

На данный момент «Спартак» с 29 очками занимает шестое место в турнирной таблице Мир РПЛ.

