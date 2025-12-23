Дмитрий Комбаров оценил нынешний состав «Спартака», выделив двух игроков

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров высказался о нынешнем составе красно-белых в контексте борьбы за титулы в текущем сезоне, выделив некоторых футболистов московской команды.

— Состав «Спартака» способен конкурировать с «Зенитом» и «Краснодаром»?

— Конечно, способен. По составу те игроки, которые есть, должны бороться за самые высокие места.

— Кто именно вам нравится в текущем составе?

— По последним играм выделил бы Солари. Мне нравится и Дмитриев, хорошо играл и обострял. Отметил бы его, — приводит слова Комбарова «Матч ТВ».

На данный момент «Спартак» с 29 очками занимает шестое место в турнирной таблице Мир РПЛ.