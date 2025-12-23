Скидки
«Это большая ошибка». Гурцкая объяснил, почему «Рубин» отказался от назначения Федотова

Комментарии

футбольный агент Тимур Гурцкая раскрыл, почему руководство казанского «Рубина» отказалось от идеи приглашения на пост главного тренера команды российского специалиста Владимира Федотова и сделало выбор в пользу испанца Франка Артиги. Ранее сообщалось, что действующий тренер Рашид Рахимов покинет клуб.

— В «Рубине» мы ждём Франка Артигу в 2026 году?
— Да.

— Вы понимаете, как это возможно?
— Нет.

— Почему не Владимир Федотов?
— Понимаем, почему не Владимир Федотов.

— Почему?
— Потому что руководство республики ошибочно, очень ошибочно, посчитало, что окружение Владимира Валентиновича почему-то будет влиять на его какие-то пристрастия футбольные. Это большая ошибка и заблуждение. И у меня «Рубин» из команды, которой я симпатизировал и которую поддерживал, откатится сразу на полку к «Пари НН», который буду критиковать оставшиеся полгода, — сказал Гурцкая в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

