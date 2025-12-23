ПАОК готовит предложение «Зениту» по переходу Дркушича — источник

ПАОК готовит предложение для «Зенита» по переходу защитника Ваньи Дркушича. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, ПАОКу не удалось договориться о сделке по Страхине Эраковичу, с продажи которого сине-бело-голубые хотят выручить € 10 млн. При этом «Зенит» не желает обменивать Эраковича на нападающего греческой команды Фёдора Чалова, а также отдавать сербского защитника в аренду. Однако санкт-петербургский клуб готов продать Дркушича за подходящую цену.

В нынешнем сезоне Дркушич принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

