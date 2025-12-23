Скидки
Тунис — Уганда. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

ДР Конго — Бенин, результат матча 23 декабря 2025, счёт 1:0, Кубок Африки 2025

Гол Тео Бонгонда позволил сборной ДР Конго победить Бенин в матче Кубка Африки
Комментарии

Завершился матч 1-го тура группового этапа Кубка Африки 2025 года, в котором встречались Демократическая Республика Конго и Бенин. Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу номинальных хозяев. Трансляцию этой встречи можно было посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

Кубок африканских наций . Группа D. 1-й тур
23 декабря 2025, вторник. 15:30 МСК
ДР Конго
Окончен
1 : 0
Бенин
1:0 Бонгонда – 16'    

На 16-й минуте единственный мяч в игре забил нападающий московского «Спартака» Тео Бонгонда.

Демократическая Республика Конго и Бенин выступают в группе D. Также в этом квартете играют Ботсвана и Сенегал.

Кубок Африки 2025 года проходит в Марокко. В соревновании принимают участие 24 национальные команды. Турнир продлится до 18 января. Действующим победителем Кубка Африки является сборная Кот-д'Ивуара.

Календарь Кубка Африки – 2025
Турнирная таблица Кубка Африки – 2025
Топ-5 легенд футбола:

