Гол Тео Бонгонда позволил сборной ДР Конго победить Бенин в матче Кубка Африки

Завершился матч 1-го тура группового этапа Кубка Африки 2025 года, в котором встречались Демократическая Республика Конго и Бенин. Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу номинальных хозяев. Трансляцию этой встречи можно было посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

На 16-й минуте единственный мяч в игре забил нападающий московского «Спартака» Тео Бонгонда.

Демократическая Республика Конго и Бенин выступают в группе D. Также в этом квартете играют Ботсвана и Сенегал.

Кубок Африки 2025 года проходит в Марокко. В соревновании принимают участие 24 национальные команды. Турнир продлится до 18 января. Действующим победителем Кубка Африки является сборная Кот-д'Ивуара.

